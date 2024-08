Atalanta, dalla cessione di Koopmeiners i soldi per O’Riley e Danso

L’Atalanta si appresa a salutare Teun Koopmeiners. L’olandese è ormai molto vicino ad approdare a Torino. L’accordo con la Juventus si potrebbe chiudere a 55 milioni o 57, bonus compresi. Cifre che dovrebbero accontentare la Dea che si potrà così concentrare sulle entrate richieste da Gian Piero Gasperini. I nomi sul taccuino dell’Atalanta sono quelli di Matt O’Riley, come noto per sostituire il numero 7, e di Kevin Danso, difensore nel mirino per completare un reparto che ha perso per diversi motivi Scalvini e Palomino negli ultimi mesi.

L’Atalanta rilancia per O’Riley e Danso

Obiettivi chiari dunque sul mercato. L’acquisto dell’esterno destro a tutta fascia che andrà a sostituire l’addio di Hans Hateboer avverrà a prescindere dai soldi incassati da Koopmeiners. Tuttavia, rischia di non essere lo spagnolo Pubill, per problemi fisici riscontrati alle visite mediche. Potrebbe invece essere il brasiliano del Flamengo Wesley.

I soldi della cessione di Koopmeiners alla Juventus serviranno per gli obiettivi sopraccitati. Matt O’Riley attende il rilancio della Dea nella trattativa con il Celtic. Il trequartista di origine inglese ma danese di passaporto è appetito anche dal Brighton, ma l’attesa dell’Atalanta sembra la soluzione scelta dal giocatore. Si andrà presumibilmente o oltre i 25 milioni di euro.

Il difensore sarà con ogni probabilità il 25enne austriaco del Lens, Kevin Danso. Il nativo di Voitsberg è reduce da ottime stagioni in costante crescita e ha appena concluso una buona esperienza in Champions League proprio col club francese. L’Atalanta lo vuole inserire nella sua retroguardia e per questo è disposta ad investire una cifra molto importante su di lui