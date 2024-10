Retegui, crescita esponenziale. Gioco e numeri, tra Atalanta e Nazionale

Si era presentato quasi spaesato in nazionale, a marzo 2023, segnando all’Inghilterra e replicando contro Malta, ma non era ancora un oggetto concreto per la formazione azzurra. Da allora 5 reti in 14 presenze, un gol ogni 150 minuti. Stiamo parlando di Mateo Retegui, che si sta prendendo alla grande la responsabilità offensiva della truppa di Spalletti.



Nel Genoa 7 gol, ora nell’Atalanta altri sette gol, ma in sette partite. La crescita è esponenziale: lega il gioco, i numeri sono dalla sua parte. E la direzione è quella giusta.