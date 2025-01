Napoli, Kvara-PSG: ci risiamo. Le ultime sull’operazione

Importante aggiornamento di mercato fornito da Alfredo Pedullà sulla possibile cessione di Kvicha Kvaratskhelia dopo il mancato rinnovo con il Napoli e il continuo interesse del PSG di Luis Enrique che da tempo l’ha inserito come principale rinforzo per l’attacco.

L’esperto di mercato sottolinea come l’entourage del giocatore non abbia digerito il mancato rinnovo dopo lo scudetto, con lo stesso agente che ha rivelato la proposta del club transalpino che la scorsa estate aveva offerto 120 milioni, con un no secco da parte del club di Aurelio De Laurentiis soprattutto dopo l’arrivo di Antonio Conte che ha spinto per la permanenza del georgiano.

A quanto potrebbe andar via? 80, probabilmente anche 75 milioni sottolinea il giornalista con un rapporto che ormai sembra ormai ai titoli di coda: soldi importanti che il Napoli dirotterebbe verso altri obiettivi per rinforzare la rosa del tecnico salentino con l’obiettivo di renderla ancora più competitiva cercando di puntare allo Scudetto.