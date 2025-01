Milan, domani c’è il Como. La possibile formazione rossonera

Dopo il pareggio interno contro il Cagliari, il Milan cerca il ritorno alla vittoria contro il Como. La formazione rossonera sarà impegnata domani pomeriggio contro i ragazzi di Cesc Fabregas, reduci dal pareggio esterno contro la Lazio. Ecco le possibili scelte da parte di Sergio Conceicao.

Milan, la probabile formazione contro il Como

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceicao.

Contro il Cagliari ecco l’esordio di Bob Omoregbe

Sérgio Conceição non è riuscito a spezzare la maledizione San Siro e, alla sua prima apparizione alla Scala del Calcio sulla panchina del Milan, non è andato oltre l’1-1 contro il Cagliari. “Non ho mai visto un primo tempo così floscio di una mia squadra in 13 anni”, ha detto il portoghese nel post partita. Tra le note più liete di una serata nebulosa c’è stato l’esordio di Bob Omoregbe.