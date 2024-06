Domani spicca Atalanta-Fiorentina, Gasp per il terzo posto

Nella giornata di domenica andrà in scena al Gewiss Stadium la sfida valida per la 29a giornata del campionato di Serie A. La gara Atalanta e Fiorentina si gioca a campionato finito, con i nerazzurri che in caso di vittoria possono prendersi il terzo posto. Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Hateboer, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano.