Argentina, contro la Colombia Messi vuole scrivere un’altra pagina di storia

Lionel Messi vuole continuare a fare la storia. Domani notte la sua Argentina sarà impegnata nella finale della Copa America, grande esclusiva di Sportitalia. Avversario, non senza qualche sorpresa, sarà la Colombia che in semifinale ha avuto la meglio sull’Uruguay. L’Albiceleste, dopo la vittoria nell’ultima edizione e dopo il trionfo in Qatar, vuole espandere la propria bacheca trascinata da un campione senza età. Chissà se Messi giocherà un’altra edizione della competizione, come però lui stesso ha dichiarato, “so che sono gli ultimi momenti e voglio godermeli fino alla fine”.

Spesso l’opinione pubblica lo ha criticato perché non era decisivo con il suo Paese, in questi ultimi anni Messi ha messo a tacere anche quest’ultima critica rendendosi immune a ogni tipo di sterile polemica, perché ciò che dimostra in campo e fuori da anni non potrà mai essere messo in discussione. E domani, nell’ultimo atto di questa edizione della Copa America, Messi vuole scrivere un’altra pagina di storia.