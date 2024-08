Vlahovic famelico: Motta lo responsabilizza, lui lotta e graffia

Dusan Vlahovic al centro della nuova Juventus targata Thiago Motta. Dopo una stagione altalenante, il centravanti classe 2000 è stato responsabilizzato dal nuovo tecnico, che l’ha posizionato al centro dell’attacco con tanto dinamismo in mediana, effervescenza sulle fasce e fantasia sulla trequarti. Con questa tipologia di gioco Vlahovic può ambire a segnare davvero tanti gol. Pensiamo alla gara d’esordio, tra reti annullate e la sfortuna nella capitalizzazione, poi la doppietta a Verona (quasi tripletta, ndr), insomma il quadro è chiaro, come dichiarato dallo stesso giocatore nel post-gara del Bentegodi: “Sicuramente stiamo facendo un gioco diverso, questo non toglie qualcosa all’ultimo anno in cui abbiamo comunque fatto bene. Nella prima giornata non ho fatto goal, sono stato un po’ sfortunato. Oggi sono contento di come ci siamo comportati, dell’atteggiamento, il risultato è la conseguenza del lavoro.”

La questione Vlahovic è strettamente conessa all’aspetto tattico: il suo miglioramento è lampante e la ricerca della porta diventa fondamentale. La quota 20 gol non è così lontana. 18 realizzazioni all’obiettivo, che potrebbe essere anche scavalcato. Con il lavoro di squadra al centro del progetto.