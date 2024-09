Roma, la prova dello Stadium per ripartire con vigore: De Rossi sa come si fa

La prova della Roma allo Stadium è stata buona, pulita complessivamente nel rapporto di entrambe le fasi di gioco. I giallorossi hanno gestito la manovra nel primo tempo, rendendosi anche pericolosi in qualche circostanza. Ottimo il lavoro del centrocampo che ha saputo reggere l’urto degli inserimenti juventini, bene anche la difesa, con gli esterni sempre in protezione. E De Rossi vuole ripartire dalle certezze: sicuramente posizionali, ma anche tecniche.

Ora la sosta per sfruttare al meglio la possibilità di lavorare ancora insieme. Non è stata una gara semplice per Dovbyk, molto spesso isolato in avanti tra i centrali Bremer e Gatti.