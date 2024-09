Bastoni, Dimarco e Frattesi: sì, il blocco Inter è determinante in Nazionale

Determinante e decisivo. Il blocco Inter composto da Bastoni, Dimarco e Frattesi si è comportato alla grande. Il difensore ha gestito al meglio la situazione, controllando senza troppi patemi i movimenti di Mbappé, che usciva dall’area di rigore per cercare spazi che non trovava. Dimarco ha segnato un gol bellissimo: un arcobaleno che ha beffato Maignan. Il piano di Spalletti è sembrato molto analogo a quello di Inzaghi: tecnica in velocità, intensità e adattamento alle singole contingenze.

Frattesi ha inciso ancora una volta: si mangia un gol da pochi passi, colpendo la traversa; poi la mette dentro con un grande inserimento, sfiora la doppietta con colpo di testa da corner, ed esce per infortunio. L’impatto delle tre pedine interista è stato decisivo.