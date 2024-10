Serie A, gli squalificati dell’ottava giornata: due giornate a Theo, multa e un turno a Conceicao

Saranno quattro gli squalificati alla 8ª giornata della Serie A: dopo le decisioni del Giudice Sportivo sono stati squalificati per un turno di campionato Conceicao (Juventus), Maripan (Torino) e Coulibaly (Parma), tutti e tre espulsi rispettivamente contro Cagliari, Inter e Bologna. In più il portoghese della Vecchia Signora dovrà pagare una ammenda di 2.000 euro.

Arrivata anche la sentenza sulle giornate che dovrà saltare Theo Hernandez espulso nel finale di partita per proteste nei confronti dell’arbitro, con il comunicato del Giudice Sportivo che ha svelato come il francese dovrà rimanere ai box contro Udinese e Bologna: squalificato due giornate.

Nel frattempo pausa per le Nazionali con diversi calciatori impegnati in giro per il mondo e con l’Italia di Luciano Spalletti che dopo le vittorie convincenti con Francia e Israele, affronterà in Nations League il Belgio e nuovamente Israele.