Qualificazione Coppa d’Africa: domani tre gare su Sportitalia

Domani su Sportitalia, nuova giornata di qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Alle 15 si comincia con Malawi-Senegal, alle 18 la seconda gara tra Mauritania ed Egitto, infine alle 21 Repubblica Centrafricana-Marocco.

Malawi-Senegal

La gara delle 15, tra Malawi e Senegal sarà valida per la 4^ giornata del girone L delle qualificazioni. Le due squadre si sono sfidate solo pochi giorni fa in Senegal per la terza giornata del girone. Con 7 punti il Senegal è al momento al secondo posto dietro il Burkina Faso. Il Malawi invece è il fanalino di coda del girone con un solo punto. Nella gara di venerdì il Senegal aveva vinto 4-0 con i gol di Gueye, Manè, Dia e Jackson.

Mauritania-Egitto

Situazione molto squilibrata anche nella sfida del girone C tra Mauritania ed Egitto. I Faraoni sono in testa al gruppo con 9 punti, 9 reti segnate e 0 subite. Nella gara di andata di qualche giorno fa, l’Egitto ha vinto 2-0 coi gol di Trezeguet e Salah. La Mauritania segue con appena tre punti in classifica come Capo Verde e Botswana, le altre due componenti del raggruppamento.

Rep. Centrafricana-Marocco

Stessa situazione anche nella sfida delle 21. Il Marocco sfiderà la Repubblica Centrafricana. Anche nel caso dei Leoni dell’Atlante e i Centrafricani, le due formazioni si sono sfidate anche pochi giorni fa. La sfida è terminata addirittura 5-0 per il Marocco. La classifica dice 9 punti per i marocchini, mentre la Repubblica Centrafricana ha solamente 3 punti ed è penultima nel girone anche dietro il Gabon.