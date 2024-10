“Sinner squalificato”, ultim’ora sconvolgente nel mondo del tennis

Jannik Sinner e la squalifica, l’annuncio sullo scenario che metterebbe fuori dai giochi a lungo il tennista azzurro, numero uno al mondo: dichiarazioni shock

Sul campo, prosegue un 2024 che per Jannik Sinner è stato magico, a dir poco, con una serie di grandi successi per il tennista azzurro che lo hanno proiettato con merito al vertice del ranking ATP. L’altoatesino è numero uno al mondo ormai da 21 settimane e si è ormai affermato come l’uomo da battere.

Una leadership che si è preso a suon di vittorie pesanti, ma che non è stata facile da raggiungere, tutt’altro. Le problematiche da gestire non sono mancate, da alcuni infortuni che gli hanno fatto saltare tornei importanti, alla situazione che sullo sfondo allunga ancora delle ombre sul suo primato, ossia la vicenda Clostebol, che non si è conclusa, tutt’altro.

Nonostante l’organo di controllo indipendente del tennis abbia assolto Sinner dalle accuse di doping, premiando la linea difensiva dell’azzurro che ha spiegato, tramite i suoi legali, come si fosse trattato di una contaminazione accidentale, la WADA insiste e il ricorso al TAS potrebbe significare per Sinner una lunga squalifica. Lo stesso azzurro ha raccontato che l’accaduto degli ultimi mesi ha avuto delle ripercussioni sul suo stato mentale e di salute, con degli attacchi d’ansia che lo hanno condizionato.

Tutto questo rende ancora più incredibile e degna di nota la sua tenuta sul campo, dove ha ottenuto risultati da urlo quest’anno. Il 2024 lo vedrà chiudere senza dubbio ancora in testa, ma l’incognita è per l’inizio del 2025, quando arriverà il verdetto del TAS. Che secondo qualcuno, sarà purtroppo negativo per lui.

Squalifica di Sinner, il grande ex Bracciali non lascia speranze

Prende la parola Daniele Bracciali, ex tennista italiano, che ha commentato le vicende legate al numero uno del mondo a ‘MowMag’. Dalle sue parole, purtroppo, traspare un certo pessimismo in merito.

“Conoscendo l’ambiente della WADA, temo che quasi sicuramente arriverà la squalifica – ha spiegato con amarezza – Hanno deciso di perseguitarlo, non sarebbe accaduto se non si fosse trattato del numero uno al mondo. E’ ingiusto squalificare un tennista che non ha assunto farmaci per migliorare la prestazione. Nel suo caso, non è cambiato niente, la vicenda della responsabilità è davvero assurda”. Parole al veleno, quelle di Bracciali, che gettano in allarme tutto lo sport italiano. Per l’esito effettivo, bisognerà ancora attendere.