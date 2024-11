Champions League, le probabili formazioni delle italiane

Dopo la ripresa del campionato di Serie A, per le cinque italiane impegnate in Champions League ricomincia anche l’avventura nella massima competizione europea. Da domani sera andrà in scena il 5° turno della League Phase di Champions League. Domani sera sarà il turno delle sfide delle lombarde: alle 18:45, il Milan sarà in trasferta in Slovacchia per la sfida alla squadra della capitale lo Slovan Bratislava; mentre, l’Inter alle 21 ospiterà a San Siro i tedeschi del RedBull Lipsia e l’Atalanta sarà di scena a Berna per la gara contro lo Young Boys

Mercoledì, alle 21, toccherà invece alle altre squadre del nostro campionato. A Birmingham, l’Aston Villa giocherà contro la decimata Juventus di Thiago Motta; al Dall’Ara, il Bologna ospiterà il Lille. Ecco le probabili scelte degli allenatori.

Slovan Bratislava-Milan, domani ore 18:45

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Kashia, Bajric, Voet; Ignatenko, Savvidis; Berseghyan, Tolic, Marcelli; Strelec. All. Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leão; Morata. All. Fonseca.

Inter-RedBull Lipsia, domani ore 21

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro. All. Inzaghi.

REDBULL LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs; Nusa, Haidara, Kampl, Baumgartner; Sesko, Openda. All. Rose.

Young Boys-Atalanta, domani ore 21

YOUNG BOYS (4-4-2): Keller; Blum, Benito, Lauper, Athekame; Colley, Niasse, Ugrinic, Males; Ganvoula, Imeri. All. Magnin.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kossounou; Bellanova, Pasalic, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Bologna-Lille, mercoledì ore 21

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Iling-Junior; Castro. All. Italiano.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Gudmundsson, Alexsandro, Diakité, Mandi; Bouaddi, André; Sahraoui, Gomes, Zhegrova; David. All. Genesio.

Aston Villa-Juventus, mercoledì ore 21

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Mings, Digne; McGinn, Tielemans; Bailey, Roger’s, Ramsey; Watkins. All. Emery.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Thiago Motta.