Fiorentina-Pafos, le formazioni ufficiali: Sottil e Kouamé dal 1′

Fiorentina e Pafos si sfidano al Franchi per la gara di Conference League. Diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali, con Palladino che opta per il turnover in vista dell’Inter:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Martinez Quarta, Mandragora; Ikone, Beltran, Sottil; Kouame. A disposizione: Martinelli, De Gea, Biraghi, Bove, Ranieri, Kean, Gosens, Moreno, Colpani, Cataldi, Kayode, Rubino. Allenatore: Palladino.

PAFOS 5-4-1): Ivusic; Bruno, Goldar, Luckassen, Pileas, Dragomir; Correia, Pepe, Sunjic, Tankovic; Jairo. A disposizione: Theodoulou, Michael, Quina, Vieira, Jaja, Silva, Name, Anderson, Pontelo, Ilia. Allenatore: Carcedo.