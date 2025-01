Milan, pari amaro contro il Cagliari: Leao opaco, i rossoneri perdono altri punti per strada

Il Milan non va oltre l’1-1 contro il Cagliari: i rossoneri non sfruttano i pareggi di Lazio e Juventus, incappando in un risultato che non accontenta assolutamente Sergio Conceicao, che avrebbe voluto festeggiare con una vittoria il suo esordio da guida tecnica a San Siro. Dopo un avvio fulminante in cui il Diavolo ha sfiorato a più riprese il vantaggio, la gara si è messa sul binario dei duelli, anche sporchi, con i sardi che ci hanno provato in contropiede, rendendo la vita difficile al Milan.

Pari amaro con un Leao opaco

Non è stata la serata di Rafael Leao, che non è praticamente quasi mai riuscito a saltare l’uomo nell’uno contro uno con annessa creazione di superiorità numerica. Il dieci dei rossoneri non ha fatto la differenza, come invece era accaduto nella serata di Supercoppa dal momento del suo ingresso in campo. Nella ripresa Zortea gli ha preso le misure, così gli attacchi sugli esterni non sono risultati efficienti. Il Cagliari ha chiuso ogni spazio, ma al Milan è mancata la capitalizzazione delle occasioni da gol. Nulla è perduto, anche se in campionato il ritardo dalle prime è davvero consistente e i punti persi per strada continuano a essere troppi. Martedì la trasferta a Como, poi la sfida a Torino contro la Juventus. Tanti impegni indicativi, ma quella di ieri sera è stata sicuramente un’occasione persa.