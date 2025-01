Europa League, sconfitta ininfluente per la Lazio: il Braga vince 1-0, ma è fuori dalle 24

Sconfitta senza peso per la Lazio in terra portoghese: vince di misura il Braga grazie al gol messo a segno da Horta al minuto 6 del primo tempo. I biancocelesti si qualificano agli ottavi di Europa League da primi in classifica con 19 punti frutto di 17 gol fatti e solo 5 incassati.

Serata amara per la formazione di Carvalhal, che resta fuori dalle 24 (si classifica 25esima) per la differenza reti che premia il Fenerbahce. Pesa tantissimo il gol annullato per fuorigioco proprio all’ultimo minuto.