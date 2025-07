LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Lucca in viaggio verso Roma per le visite con il Napoli. Juve, le ultime su Sancho. Rios-Roma, contatti positivi

Tutte le trattative di giornata in questo giovedì 17 luglio che può regalare importanti indiscrezioni di calciomercato. SPORTITALIA vi racconta quotidianamente tutti i movimenti di questa sessione estiva.

Giovedì 17 luglio

11.00 Lorenzo Lucca è pronto per cominciare la sua avventura al Napoli: l’ormai ex attaccante dell’Udinese è in partenza da Milano a Roma per sostenere le visite mediche con il club partenopeo, prima di mettersi a completa disposizione di Antonio Conte.

10.53 Pedullà: “Esclusiva, Lucchesi dalla Fiorentina al Monza. Prestito oneroso, siamo in chiusura”.

10.15 Pedullà: “Valentini, il Verona aspetta il via libera dalla Fiorentina”.

9.50 Pedullà: “Lucca fa le visite oggi pomeriggio, il Napoli sta organizzando anche quelle di Beukema sperando di riuscirsi nelle prossime ore. Per Beukema definitivamente risolto il discorso commissioni”.

9.49 Pedullà: “Rios-Roma, contatti positivi nella notte. I giallorossi aspettano il placet entro le 16 italiane. Hanno migliorato l’offerta, il Palmeiras ha ottenuto la cifra che voleva. Adesso la Roma vuole il via libera, non sono state prenotate o programmate visite perché serve prima il via libera definitivo”.

9.48 Pedullà: “Esclusiva, Wesley, oggi la Roma prova a migliorare l’offerta per anticipare la concorrenza”.

9.03 Il calciatore cileno classe 2005 Matías Pérez arriverà nella giornata di domani a Lecce per poi sostenere il giorno successivo le visite mediche.

9.00 Secondo Alfredo Pedullà, la Juventus sta ancora avanzando in direzione Jadon Sancho. Quella di ieri è stata un’altra giornata blindata ma proficua. La Juventus avanza ancora, l’offerta di martedì potrebbe già essere quella giusta, Sancho ha ancora una volta ribadito di voler aspettare soltanto la Juventus, chiedendo un’accelerata ulteriore. Il Manchester United sta collabora non poco, vuole uscire da quest’equivoco, è già uscito dalla famosa valutazione dei 25 milioni. Certi, i cavalli si vedono al traguardo e fino a quel momento dovremo mantenere un minimo di comprensibile prudenza. Ma la Juve ora sta correndo, direzione Sancho….

Ieri, mercoledì 16 luglio

23.50 Pedullà annuncia: Milinkovic-Savic, accordo con il Napoli. Presto l’ultimo confronto con il Torino, dopo i contatti di oggi

23:30 ESCLUSIVA SI – Insigne aspetta la Lazio. A oltranza… LEGGI QUI LA NOTIZIA

23:20 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Juventus è alle battute finali della trattativa per Jadon Sancho: il Manchester United collabora con i bianconeri. La chiusura si avvicina e l’inglese ormai vuole solo la Vecchia Signora.

23:10 Pedullà: “Anche con Lookman, Thuram non parte“. QUI I DETTAGLI