Atalanta, la fiamma di Gasp è pronta ad accendersi ancora

L’Atalanta vuole ripetere la stagione strepitosa appena compiuta. Non sarà certamente compito facile, registrando la storica vittoria dell’Europa League dopo una cavalcata progressivamente luminosa. La Dea vuole tornare ad accendersi e da domani parte la stagione. Con un Nicolò Zaniolo in più: il jolly della trequarti si è detto onorato di entrare a far parte della famiglia nerazzurra. Lui, Lookman e De Ketelaere s’alterneranno alle spalle di Scamacca.

Gasperini sta già studiando le metodologie per far rendere al meglio l’assetto, fornendo dinamismo ed effervescenza alla qualità di tutti gli interpreti.