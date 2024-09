Il punto sulla B: Pisa lanciato, sorpresa Juve Stabia. Consueto equilibrio complessivo

La Serie B regala sempre spettacolo e tanto equilibrio, oltre a un quantitativo elevato di incertezza. Anche l’inizio della nuova stagione è così e dopo quattro giornate la classifica vede in testa Pisa, Juve Stabia e Spezia. I nerazzurri stanno giocando un calcio inzaghiano, fatto di ritmo, intensità e accelerazioni estemporanee. Anche il successo sulla Reggiana è stato meritato e, dopo un mercato all’insegna dei colpi pregiati, in Toscana è lecito puntare in alto. Le Vespe, neopromosse, stanno conducendo un torneo con grande personalità. Bene anche i liguri.

Deludono per ora Sampdoria, Palermo, Bari e Frosinone.