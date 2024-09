Juventus, Giuntoli non si ferma mai…

Non è bastata una sessione di calciomercato in entrata e in uscita pazzesca con decine di movimenti. Cristiano Giuntoli e la Juventus non si fermano e lavorano ancora sulle uscite degli esuberi. Sfruttando le situazioni di sessioni di calciomercato aperte ancora per almeno una settimana, 10 giorni o addirittura due settimane, i bianconeri stanno tentando di piazzare gli ultimi esuberi. L’obiettivo è quello di snellire il più possibile il carico a bilancio dei giocatori ancora sotto contratto e magari liberare uno spazio utile già a gennaio in caso di bisogno.

Djalò, Kostic e Arthur: “Quella è la porta”

Thiago Motta era stato chiaro. A precisa domanda sulla possibilità di reintegrare Djalò, Kostic e Arthur, il tecnico italo brasiliano aveva detto: “Fanno parte della Juventus, ma il mercato in uscita è ancora aperto”. Un’indicazione chiara, “quella è la porta”. Per loro tre, per motivi diversi, non c’è spazio alla Juventus, nemmeno se dovessero lavorare duro, durissimo.

Ecco perché già nelle ore successive, come aveva ammesso nel pre-gara anche Cristiano Giuntoli, la Juventus ha continuato a lavorare sulle uscite degli ultimi tre esuberi.

E alla fine, per il momento, due su tre sono stati piazzati o quasi. Tiago Djalò, il meno “mal sopportato”, andrà in prestito in patria al Porto, dove cercherà minutaggio. Forse la Juventus avrebbe preferito darlo in Italia per testarlo, ma l’esitazione della Roma nel firmare il portoghese è stata decisiva. Il prestito dovrebbero essere secco e annuale. Perciò il prossimo anno l’ex Lille potrebbe essere di nuovo a Torino, e da lì si vedrà in quali condizioni fisiche e tecniche.

Più indietro, ma comunque ben incanalata sembra invece la strada che porterà Kostic in Arabia Saudita. Salvo sorprese sarà questione di ore e il serbo dovrebbe convincersi ad accettare un trasferimento che nell’idea della Juventus e di Giuntoli sarà definitivo.

Discorso diverso per Arthur, per cui ancora non c’è nulla di avanzato dopo il fallimento del passaggio al Napoli. Il brasiliano è certamente il peso più importante nel bilancio della Vecchia Signora e deve fare il possibile per trovare una sistemazione all’ex Barcellona.