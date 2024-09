Milan, soliti buchi difensivi. La sosta per cambiare marcia

Il Milan pareggia all’Olimpico di Roma dopo una gara vissuta interamente sull’altalena delle emozioni. I rossoneri la sbloccano con Pavlovic, poi si fanno rimontare, vanno sotto e quasi la perdono. Serve il guizzo decisivo di Leao, entrato da pochissimo, per acciuffare una contesa che stava procedendo sul binario della truppa di Baroni.

Fonseca fa delle scelte coraggiose, ma la situazione è già precaria dopo appena tre giornate di campionato. Alla fine Leao salva il risultato, l’immagine di Theo e Leao in disparte al cooling break è la fotografia di una situazione tesa. Il cambio marcia ancora non c’è, ma la sosta incombe e la pressione sul tecnico ex Lille è davvero altissima.