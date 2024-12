Juventus, Cagliari giusta medicina per porre rimedio alla “pareggite”

Ancora un pareggio per la Juventus di Thiago Motta che, ancora una volta, nonostante l’imbattibilità in campionato, non è riuscita andare oltre il 2-2 contro il Venezia all’Allianz Stadium e dopo il Bologna è uscita fuori l’ennesima giornata storta stagionale. Prima Ellertsson, poi Idzes rovinano la festa all’italo-brasiliano che si aggrappa ai gol di Gatti e il rigore di Vlahovic che evitano la prima sconfitta in Serie A.

Per la Juventus con quello di sabato sera si tratta del pareggio numero 10 in 16 partite di campionato, a cui vanno aggiunti quelli in trasferta in Champions League di Lille e Birmingham, per un totale di 12 in 22 partite stagionali.

Il tecnico italo-brasiliano non è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match dello Stadium per presentare la sfida con i sardi. Domani i bianconeri scenderanno in campo contro il Cagliari per gli ottavi di finale di Coppa Italia, un appuntamento da non sbagliare per gli uomini di Thiago Motta da campioni in carica dopo il pareggio interno per 1-1 con gli uomini di Nicola.