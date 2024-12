Premier League: Tottenham e Manchester United in cerca di riscatto

Archiviata la 18esima giornata, è già tempo di concentrarsi sul prossimo turno di Premier League. Anche questo weekend prevede diverse gare che meritano attenzioni particolari: vediamo nel dettaglio!

Crisi nera per il Tottenham, che ha subito la nona sconfitta stagionale nell’ultimo impegno, nonché la quarta nelle ultime cinque partite. In questo momento, gli Spurs sono 11esimi con soli 23 punti raccolti dopo 18 giornate. Quinto e sesto posto sono, però, ancora ampiamente alla portata, anche se la squadra di Postecoglou dovrà invertire la rotta quanto prima.

Domenica, alle ore 16, si giocherà Tottenham-Wolves. I ragazzi di Pereira hanno dato un bello scossone alla loro classifica, vincendo gli ultimi due incontri, e ora si trovano al quartultimo posto con 15 punti. Molto interessante la quota dell’Over 2,5 Casa, immaginando che il Tottenham realizzi almeno tre reti durante i 90 minuti di gioco: si parla di 2,15 volte la posta su Planetwin365 e Unibet, mentre su Betclic 1,96. Da provare anche l’“Handicap 1 (-1)”: la quota è di 2,35 su Planetwin365; su Betclic 2,23 e su WilliamHill 2,40.

Momentaccio anche per il Manchester United, reduce da due ko di fila, nonché quattro nelle ultime cinque gare. I Red Devils hanno raccolto soltanto 22 punti in 18 giornate e ora occupano la 14esima posizione in classifica. Nel prossimo turno ospiteranno all’Old Trafford il Newcastle, che sta vivendo, invece, un buon momento: i Magpies, infatti, sono quinti con 29 punti e sono reduci da tre successi consecutivi. Quote molto equilibrate, ma partono leggermente favoriti gli ospiti: la vittoria del Newcastle vale su Planetwin365 2,40 volte la posta; su WilliamHill 2,38 e su Betclic 2,35. Da provare l’“Over 3,5”: parliamo di ben 2,42 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,27 e su WilliamHill 2,50.

Prosegue il sogno del Nottingham. I ragazzi di Nuno Espirito Santo hanno raccolto la bellezza di 34 punti e occupano la terza posizione, con un ritardo di una sola lunghezza dal Chelsea secondo. Nelle ultime cinque uscite, hanno fatto registrare quattro successi. Nell’ultimo turno di campionato del 2024, il Nottingham sarà ospite dell’Everton, 15esimo con 17 punti: il successo esterno dei Tricky Trees è dato a 2,80 da Planetwin365, WilliamHill e Unibet. Interessante la quota del “Goal”: su Planetwin365 si parla di 1,83 volte la posta; su Betclic 1,79 e su Unibet 1,84.