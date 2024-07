Lazio, sostanza e fantasia: la guida mista di Baroni

Funzionalità e sviluppo più intenso. La chiave della nuova Lazio firmata Marco Baroni è più chiara che mai. Le aquile sono pronte a volare con entusiasmo e personalità, partendo da un’attivazione costante e continua del collettivo, sollecitato a più riprese dalla nuova guida. I tifosi laziali non sono così contenti del mercato, ma per aprire un ciclo brillante le caratteristiche sono tracciate: padronanza nel cambiare pelle a seconda delle contingenze e delle necessità.

Insomma, quella che vedremo tra poco più di un mese sarà una Lazio camaleontica, pronta a lottare su ogni pallone. E anche un po’ di fantasia, come quella che porterà il neo arrivato Gaetano Castrovilli, che ha parlato così ai microfoni ufficiali presentandosi ai tifosi: “Questo trasferimento per me significa rinascita, dopo due anni veramente di buio sento delle sensazioni molto positive. Ho voluto fortemente la Lazio, l’ho detto più volte al mio procuratore, ora sono felice. Sento di avere una scintilla dentro di me, spero che nasca il fuoco, ho voglia di rifarmi, tanti obiettivi che voglio aggiungere, il primo è far contenti i tifosi della Lazio. Prima di tutto far bene col club, poi riconquistarmi la Nazionale”