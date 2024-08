Fiorentina, un mercato che si infiamma. In attesa dell’esordio

Ultimi giorni di mercato infuocati in casa Fiorentina: la Viola ha accolto ufficialmente Amir Richardson. Il classe 2002, bronzo alle ultime Olimpiadi con il Marocco, sarà un prezioso rinforzo per Palladino. Può giocare da mediana o mezzala, a dimostrazione di quanto la sia versatilità potrà essere utile.

Chi vorrà essere utile è anche David De Gea: il portiere spagnolo è stato presentato alla stampa e le sue parole sono state chiare. “Spero di fare la storia di questo club ma di aiutare anche i più giovani. Spero di portare una mentalità vincente e di lasciare un segno nella storia di questa società”.

Il lavoro non è finito: la Fiorentina sta continuando a lavorare per rinforzare la rosa. Gudmundsson resta l’obiettivo principale, in un intreccio di mercato con Nico Gonzalez. L’argentino resta in orbita Juve, resta da trovare l’intesa tra le due società. L’islandese del Genoa resta sempre l’oggetto dei desideri, molto però dipenderà dall’uscita dell’esterno che vuole fortemente i bianconeri.

Operazioni in entrata condizionate dalle uscite: nel frattempo i ragazzi di Palladino continuano la preparazione in vista dell’esordio in campionato, sabato al Tardini contro il Parma. Il primo assaggio di Serie A, per dimostrare subito qualità e carattere. Per dimostrare di poter avere un ruolo da protagonista.