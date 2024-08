Napoli, il calciomercato non può risolvere tutto

La situazione in casa Napoli è decisamente negativa. La prima giornata di campionato ha mostrato una formazione fragile che, di fatto, non è ancora uscita dal tunnel di negatività della passata annata. Gli azzurri di Antonio Conte hanno preso tre reti che non lasciano spazio a repliche: la squadra non è pronto.

Nemmeno la scossa del tecnico salentino pare aver riavviato il motore del Napoli. Gli undici in campo non erano sicuramente il meglio sulla piazza e nemmeno i migliori tra i tesserati del Napoli, ma sicuramente si poteva fare di meglio. La sensazione è che al di là dell’aspetto mentale, i singoli non abbiano assorbito le linee guida dell’allenatore leccese.

Al di là della questione Osimhen in uscita. Sono almeno quattro i giocatori che Manna e Conte vorrebbero aggiungere alla rosa azzurra. Ma tutto non può essere risolto dagli arrivi del calciomercato. Servirà il miglior Antonio Conte.