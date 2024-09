Napoli, Conte e le pedine che voleva. Ora bisognerà trovare la giusta quadra

Sei punti in due partite dopo la sconfitta all’esordio: dopo giorni infuocati, il Napoli di Antonio Conte ha rialzato il capo sconfiggendo prima il Bologna e poi il Parma. Con tutte le difficoltà del caso, certo, ma l’unica cosa che contava erano i tre punti per annullare sul nascere qualche polemica.

A mercato concluso, adesso, Conte può essere soddisfatto perché a centrocampo sono arrivati Gilmour e McTominay e in avanti Lukaku, le pedine che aveva chiesto per il suo disegno perfetto. Il tecnico salentino aveva in mente questa squadra e patron De Laurentiis non ha commesso errori fatti in passati, consegnando al proprio allenatore il prototipo dell’undici ideale. Ora toccherà a Conte dimostrare che questa squadra potrà presto tornare a essere competitiva.