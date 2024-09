Inter, brillantezza fisica da ritrovare: il piano di Inzaghi

L’Inter perde la prima partita nella nuova stagione. E lo fa nel derby contro il Milan, dopo averne conquistati sei di fila. La truppa di Inzaghi è riuscita a costruire con poca incisività, adattandosi al ritmo della squadra di Fonseca. Il gol di Pulisic rappresenta lo specchio di una predisposizione all’accomodamento difensivo. Il centrocampo dell’Inter ha funzionato poco, la stanchezza mentale e fisica dopo la prova di Manchester si è fatta sentire.

Nel secondo tempo il Milan è rientrato in campo con grande intensità e l’Inter è apparsa sulle gambe. Dopo un mercoledì che aveva certificato lo status europeo, ecco un nuovo passo indietro per la truppa di Inzaghi, che già a Monza aveva mostrato segnali di incertezza. Perdita di pulizia tecnica, poca aggressività nelle seconde palle, ed ecco che c’è da ripristinare brillantezza per il prosieguo del cammino.