Bologna, che sterilità offensiva. Italiano deve trovare altre soluzioni

Il Bologna, la porta, non la vede mai: è questo il riassunto del derby emiliano contro il Parma, terminato 0-0 in una sfida equilibrata nonostante la squadra felsinea abbia giocato in superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo. Soltanto tre tiri in porta, una sterilità offensiva che la squadra di Vincenzo Italiano si porta dietro da inizio stagione.

Il solo Santiago Castro non può bastare, soprattutto se l’apporto degli esterni a disposizione dell’ex tecnico della Fiorentina è superficiale. Riccardo Orsolini e Samuel Iling Junior non riescono a pungere, Dan Ndoye è sicuramente quello più pimpante ma gli manca concretezza. Una serie di aspetti da vedere e rivedere per una squadra che è stata colpita dalla sindrome della “pareggite”. La sosta arriva al momento giusto per provare a ribaltare il trend.