Milan Galattico: il Diavolo torna grande al Bernabeu contro i giganti del Real

Prestazione Galattica nella casa dei giganti. Il Milan esce dal Bernabeu con tante certezze in più. E’ la rivincita di Paulo Fonseca e di un gruppo che ha fornito a tratti un’importante lezione di calcio ai campioni in carica. Rejinders superlativo in mezzo al campo, Theo Hernandez e Leao hanno riacceso la connessione sull’esterno. Tanta applicazione, una minuziosa comunicazione e una gestione con grande personalità.

La stagione del Milan può cambiare dalla partita di ieri sera. Serve continuità, serve credere in sé stessi e continuare a macinare gioco con grande tecnica e qualità. La strada è giusta, ora va percorsa con il massimo della determinazione e della lucidità agonistica.