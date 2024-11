Emergenza Juve, dopo Bremer anche Cabal fa crac: come cambia la difesa? Urge intervenire sul mercato

Calvario bianconero: dopo Gleison Bremer, la Juventus perde Juan Cabal per infortunio. Gli ultimi accertamenti a cui si è sottoposto, in Argentina, il difensore colombiano, hanno confermato le prime sensazioni negative. Per l’ex Verona rottura del crociato, in attesa degli ultimi esami a cui si sottoporrà a Torino.

Intanto è già emergenza bianconera con Cristiano Giuntoli e Thiago Motta che dovranno intervenire sul mercato dopo l’ennesima doccia gelata visti i tanti impegni ravvicinati fino a fine dicembre e con gennaio che dista quasi due mesi.

La formazione titolare bianconera a questo punto sarà Cambiaso, Kalulu, Gatti e Savona con Rouhi e Danilo uniche alternative per il tecnico italo-brasiliano che dovrà inventarsi delle soluzioni alternative adattando qualche centrocampista in difesa e, con Weah, che potrebbe ricoprire il ruolo di terzino destro.