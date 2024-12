Inter, l’ultimo grande ostacolo in Champions League

La League Phase di Champions League è stata finora un successo per l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha cominciato il percorso fermando il Manchester City di Pep Guardiola e poi ha continuato sapendo solamente vincere. Quattro vittoria ed un pareggio senza subire reti e seconda posizione in classifica nella prima fase della massima competizione europea. Domani il sesto appuntamento, il terzultimo prima degli ultimi due impegni previsti per il 2025, contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

I Campioni di Germania sono, di fatto l’ultimo grande ostacolo per i nerazzurri, da qui alla fine di questa prima fase. La squadra di mister Simone Inzaghi è infatti a pochi punti dalla matematica certezza di essere nelle prime ventiquattro del mega girone. Ma presto, potrebbe essere certa anche dell’accesso nelle prime otto. Dopo il Bayer Leverkusen, gli appuntamenti che attendono l’Inter sono più “abbordabili”. Nella penultima giornata dovrà giocare contro lo Sparta Praga e nell’ultima contro il Monaco. Ma il più ormai è stato fatto. La sfida della BayArena di Leverkusen dovrà dare solo un’altra conferma del livello ormai altissimo raggiunto dalla squadra del tecnico piacentino.