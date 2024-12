Inter, un “nuovo” problema da risolvere per Inzaghi

Domani l’Inter di Simone Inzaghi torna in campo in campionato e lo farà a Como, contro la squadra di Cesc Fabregas. I nerazzurri partono ovviamente favoriti contro la squadra comasca, ma il tecnico della formazione milanese dovrà fare fronte ad una nuova problematica: un’inedita emergenza in difesa. La squadra milanese, in questi anni, in poche occasioni ha dovuto far fronte ad assenze multiple. Problemi in difesa che si aggiungono all’assenza di Nicolò Barella, infortunatosi nella gara contro la Lazio e certamente fuori per quel che resta del 2024, sia in termini di partite che di giorni.

L’Inter e l’emergenza difensiva

Già nei giorni scorsi era diventata certa la possibile assenza di Francesco Acerbi. Il centrale italiano sta cercando di ritrovare il massimo della forma, dopo il problema che lo sta tenendo fermo da Verona-Inter. Alla sua assenze, poi, si è aggiunta nel corso di queste ultime settimane anche quella di Benjamin Pavard. Un doppio problema che Inzaghi ha comunque potuto gestire in queste settimane.

Ma nelle ultime ore, altri due si sono aggiunti alla lista dell’infermeria nerazzurra. Infatti, hanno problemi anche Stefan de Vrij e Matteo Darmian, soluzioni

papabili per completare il trio di difesa dell’Inter. Insomma, Inzaghi dovrà rivedere i suoi piani e decidere come risistemare la sua difesa contro il Como. Ma soprattutto come gestire queste ultime due gare del 2024, prima della Supercoppa Italiana, in programma dal prossimo 2 gennaio al 6 gennaio in Arabia Saudita.