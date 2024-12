Serie A, show nel weekend: l’Atalanta contro la Lazio. Spicca Milan-Roma, la Juve contro la Fiorentina

Il tempo di godersi qualche giorno di relax in famiglia prima di tornare in campo. Il prossimo weekend la Serie A, infatti, sarà nuovamente protagonista: tra le diverse sfide in programma, ecco tre big match che potrebbero ulteriormente mischiare le carte in tavola.

Si parte sabato sera con la sfida tra la Lazio e l’Atalanta: i biancocelesti, dopo la debacle interna contro l’Inter, si sono ripresi in casa del Lecce. All’Olimpico arriverà un’altra corazzata, la Dea di Gasperini. Un altro test di maturità per la formazione orobica, che vuole ancora dimostrare di potersi giocare lo scudetto fino alla fine. E questo passa anche da sfide del genere, sfida che Baroni vuole portare dalla propria parte per dimostrare di essere una certezza e non più una sorpresa di questo campionato.

Domenica alle 18 la Juventus, reduce dalla vittoria sul Monza, ospiterà la Fiorentina. Motta si aspetta risposte concrete per ambire alle prime posizioni della classifica, Palladino vuole riscatto dopo la sconfitta interna contro l’Udinese. Il terzo big match vedrà di fronte Milan e Roma: due situazioni simili e spinose, i rossoneri di Fonseca vogliono provare a calmare ancora di più le acque dopo la vittoria sul Verona, i giallorossi vogliono continuare a risalire una classifica ancora complicata dopo il pokerissimo rifilato al Parma. Big contro big, in una giornata che potrà dare certezze e alimentare ulteriori critiche.