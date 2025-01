Juventus, ora serve una sveglia… anche per Giuntoli!

La situazione in casa Juventus è sicuramente tesa. Dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana, la squadra bianconera nei prossimi giorni tornerà in campo per allenarsi in vista della ripresa del campionato il prossimo 11 gennaio, sabato, per il derby contro il Torino. Una gara complicata, che la Juventus ha l’obbligo di vincere se vuole rimanere attaccata al treno Champions League. E, anzi, agganciare la Lazio, sconfitta ieri nel derby della Capitale, dalla Roma.

Juventus, serve una sveglia in campo e sul mercato!

La squadra di Thiago Motta ha necessità di darsi una svegliata in campo. I tanti pareggi e la sconfitta in Supercoppa Italiana fanno male perché hanno tutti il comune denominatore delle disattenzioni dei singoli e soprattutto il poco cinismo. La Juve, gioca, domina la gara, per buoni tratti ma non capitalizza. E il primo errore, di solito, è talmente grande da non aver rimedio. Peggio ancora è il fatto che la squadra, oggi, forse anche a causa delle tante energie spese durante l’emergenza infortuni, fatica a reagire. Insomma, una situazione da cui solo Thiago Motta e la sua abilità nella gestione del gruppo possono cavar piede.

Il tecnico, tuttavia, in questa fase non è aiutato nemmeno dal CFO Cristiano Giuntoli, da cui ci si attendeva degli acquisti con decisione e rapidità invece ancora dal mercato non si intravede un vero aiuto. La Juventus aveva bisogno di un difensore centrale e non lo ha ancora portato a casa. Aveva bisogno di un attaccante e ancora non c’è un nome definito, col balletto tra Zirkzee e Kolo-Muani che va avanti da qualche giorno senza evoluzioni.

In più, Giuntoli e Motta hanno escluso dalla rosa Danilo, rendendo la situazione del reparto difensivo ancora più drammatica. Serve una sveglia, non solo in campo, ma anche sul mercato perché alla Juventus l’attesa non è accettata. Soprattutto dai tifosi.