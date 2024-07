Koopmeiners, l’ultimo tassello del centrocampo della Juventus

Chiusa ed ufficializzata l’operazione Douglas Luiz e in attesa di chiudere in maniera definitiva per Khephren Thuram, ora la Juventus punta fortemente Teun Koopmeiners. L’olandese è il terzo grande obiettivo per il centrocampo della Juventus ed è la priorità della squadra torinese. Koopmeiners è un elemento fondamentale dello scacchiere tattico nella testa di Thiago Motta. E secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, presto la Juve dovrebbe spingere per arrivare alla conclusione della trattativa.

Koopmeiners e la Juventus: scelta chiara

Per Koopmeiners, l’Atalanta chiede 60 milioni. Una cifra che la Juventus avrebbe intenzione alla fine di raggiungere per intero senza contropartite. I bianconeri potrebbero essere favoriti dall’inserimento di alcuni bonus. Ma l’idea è fare cassa con almeno un’altra cessione (quella di Federico Chiesa) per arrivare alla cifra richiesta dall’Atalanta per Koopmeiners.

L’affondo, comunque, potrebbe arrivare presto e prima ancora di avere il reale supporto delle cessioni. Koopmeiners è l’ultimo tassello di un trio di investimenti per il centrocampo, che la Juventus doveva fare per cambiare marcia rispetto alle passate stagioni.

D’altronde, non è un segreto, Koopmeiners ha un accordo solido con la Juventus già da diverse settimane. Accordo che, negli ultimi giorni con il suo agente Bart Baving, è stato definito nei dettagli sulla base di 4,5 milioni netti a stagione più bonus. Il segno che il momento decisivo per sferrare l’affondo sta arrivando. D’altronde, Koopmeiners ha la Juventus in testa da mesi e ha rifiutato le avances provenienti dalla Premier League.

Perché Koopmeiners è così importante?

Nell’idea della Juve, l’olandese sarebbe l’uomo incaricato di giocare come trequartista nel 4-2-3-1 di Thiago Motta. Koopmeiners sarebbe il trequartista con licenza di svariare per inserirsi e supportare l’impostazione della manovra dietro ma anche davanti. Quello che faceva Lewis Ferguson nel Bologna di Motta, ma con una maggiore qualità in impostazione qualche gol in più nei piedi.