Copa America, la prima semifinale è in arrivo

Il countdown verso la prima semifinale di Copa America è iniziato. Argentina e Canada sono pronte al remake della gara che ha aperto quest’edizione. Ad East Rutherford come ad Atlanta. Scaloneta e The Canucks sono pronte ancora a regalare spettacolo.

Copa America, Argentina-Canada: atto 2

Nel primo incrocio a trionfare sono stati i Campioni del Mondo con Juliàn Alvarez e Lautaro Martinez protagonisti delle reti che decisero la gara. In quel match si è vista probabilmente la miglior versione del Canada. I ragazzi di Jesse Marsch non potranno contare su Buchanan l’interista ha subito la rottura della tibia. E puntano tutto sull’asse Alphonso Davis-Jonathan David. Il secondo non ha brillato in questa Copa America con un solo gol, decisivo contro il Perù, ma tanti errori come quello contro il Venezuela ai quarti. L’Argentina ha saputo fin quì non dipendere da Messi. Il capitan non ha brillato al netto di alcuni problemi muscolari ma in semifinale è atteso alla sua rivincita personale. L’errore dal dischetto contro l’Ecuador non ha pesato. Ma ora il diez è atteso al grande appuntamento. Chi ha brillato più di tutti è Lautaro Martinez. Il Toro ha trascinato la Scaloneta nella fase a gironi con 4 gol e sarà in ballottaggio fino all’ultimo per un posto con Juliàn Alvarez. Di Maria poi potrebbe tornare titolare con El Fideo protagonista dell’ultima finale ancora alla ricerca del primo gol. L’Argentina alla ricerca dell’ennesima finale. Il Canada per la sua prima alla prima partecipazione ad East Rutheford ci sono tutti i presupposti per una gara pronto a regalarci spettacolo….