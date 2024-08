Juve, Giuntoli non molla Koopmeiners: si lavora per l’intesa con l’Atalanta

La Juventus vuole tornare alla carica sul mercato dopo alcune settimane in stand-by con il Football Director, Cristiano Giuntoli, impegnato sul fronte cessioni. Terzo colpo in arrivo per il centrocampo?

Dopo le ufficialità di Douglas Luiz e Khephren Thuram, il piano della dirigenza della Juventus, è piuttosto chiaro: Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta e Jean-Claire Todibo, difensore del Nizza. Sono i due pallini del dirigente bianconero per rinforzare la rosa dell’allenatore della Vecchia Signora, Thiago Motta, con i due che ritengono l’olandese e il francese centrali per il nuovo corso, dopo i tanti esuberi dichiarati al termine dell’amichevole contro il Brest.

Tutto pronto per l’assalto all’ex AZ, con i bianconeri che stanno cercando di avvicinarsi alla cifra richiesta dell’Atalanta (intorno ai 60 milioni di euro). Per il centrocampista di proprietà della Dea è pronto un contratto quinquennale, fino a giugno 2029, a 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Resta da trovare l’accordo con il club della famiglia della famiglia Percassi.

La dirigenza bianconera vuole regalare il terzo colpo per la mediana, orfana di Adrien Rabiot dopo la scadenza del contratto, con Teun Koopmeiners da mesi ormai grande sogno della mediana della Juventus.