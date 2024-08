Il punto sulla B: exploit Juve Stabia, male Palermo e Cremonese

La Serie B è ricominciata nella serata di venerdì e lo spettacolo si è aperto con istanza immediata. Non tanto al Rigamonti, dove il Brescia ha liquidato di misura il Palermo grazie al gol in extremis di Adorni. Condotta di gara complessivamente equilibrata, nella ripresa le Rondinelle hanno sovrastato la squadra di Dionisi, che è calata fisicamente e ha dovuto soccombere. Exploit a sorpresa della Juve Stabia, che sbanca il San Nicola rifilando tre reti al Bari di Longo. Pareggi per 2-2 tra Pisa e Spezia, Frosinone e Sampdoria, e Reggiana e Mantova.

Bene la prima del Cesena con la doppia firma del classe 2003 Shpendi, autentico dominatore l’anno scorso e autore di un avvio di stagione esaltante, contando la doppietta anche in Coppa Italia. Esulta la Salernitana, con una rimonta tutta in pieno recupero sul Cittadella, come il Sudtirol, capace di battere 2-1 il Modena dell’ex Bisoli. Male la Cremonese, che cade a Cosenza (gol di D’Orazio). Grigiorossi mai realmente in partita, come del resto dichiarato dal tecnico Stroppa. Pari e patta tra Catanzaro e Sassuolo: recriminano i neroverdi con il rigore calciato alle stelle da Laurienté al minuto 95.

La giostra è ripartita all’insegno di equilibrio e divertimento. È solo un indizio, ma può diventare regolarità.