Ottava sinfonia della Dea: cambi decisivi, Gasp vola

Atalanta in spolvero anche all’Olimpico di Roma. Se per un’ora i giallorossi avevano tenuto testa alla squadra di Gasperini, ecco che i cambi nerazzurri hanno fornito quell’input necessario per scavare il solco. Samardzic e Brescianini sono entrati con grande piglio, così come Zaniolo che ha siglato la rete del raddoppio.

Ad aprire le marcature è stato De Roon, in una situazione che l’Atalanta sperimenta molto spesso: la raccolta di una seconda palla. Padronanza tecnica e agonistica, -1 dal Napoli capolista. La Dea vola e venerdì ospita il Milan al Gewiss Stadium per continuare a correre fortissimo.