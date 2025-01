Supercoppa Italiana, Inter-Atalanta: le formazioni ufficiali

Tra poco meno di un’ora, alla Kingdom Arena di Riad in Arabia Saudita, andrà in scena la prima semifinale della Supercoppa Italiana. 2024. In campo ci saranno le due squadre nerazzurre, Inter e Atalanta, finora grandi protagoniste della stagione di Serie A. La formazione di Simone Inzaghi nella passata stagione ha vinto lo Scudetto ed ha avuto accesso a questa Supercoppa. La Dea invece è la finalista perdente della Coppa Italia della scorsa stagione e col nuovo format della competizione è inserita nel novero delle quattro partecipanti.

Sarà una sfida molto interessante quella tra la squadra di Inzaghi e Gasperini, perché a dispetto della graduatoria, a agosto la sfida di campionato aveva dato un’esito chiarissimo. 4-0, a San Siro, in favore dei meneghini. Una prestazione in cui l’Inter non aveva dato scampo alla formazione di Gasperini annichilendo la sotto ogni aspetto del gioco. Oggi, come ha detto il tecnico di Grugliasco, la sfida sarà quasi certamente diversa. Ma vediamo le formazioni che scenderanno in campo alle 20, in quella che per alcuni è la finale anticipata di questo trofeo.

Le scelte ufficiali di Inzaghi e Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Brescianini, Samardzic; Zaniolo. All. Gasperini.