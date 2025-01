Dall’Inghilterra: Manchester United, l’agente di Rashford è in Italia per parlare con il Milan

I rappresentanti di Marcus Rashford hanno avuto colloqui esplorativi con il Milan sul prestito dell’attaccante del Manchester United nella finestra di trasferimento di gennaio.

Dwaine Maynard, fratello e agente di Rashford, è volato a Milano martedì per tenere discussioni con la dirigenza del club di Serie A.

The Athletic ha rivelato anche dell’interesse del Borussia Dortmund per Rashford, con la Juventus che ha anche valutato una mossa per il nazionale inglese, che è stato messo da parte dall’allenatore dello United Ruben Amorim.