Inter, ora Inzaghi deve lavorare sulla testa dei giocatori

Due gol di vantaggio non sono bastati all’Inter per portare a casa la partita. I nerazzurri devono voltare pagina con istanza immediata dopo la gestione deludente nel derby di Supercoppa, iniziato bene e finito malissimo. La squadra di Inzaghi esce amareggiata dal confronto di Riad, all’interno del quale sono emerse evidenti difficoltà strutturali soprattutto dopo il 2-0. L’episodio del gol di Theo ha rimescolato nettamente le carte, la tanta stanchezza globale in casa nerazzurra ha sicuramente influito.

Archiviare la Supercoppa: gennaio ricco di impegni

Adesso la formazione nerazzurra deve archiviare velocemente la Supercoppa italiana perché gli impegni di gennaio sono tanti tra campionato e Champions. Si gioca davvero tanto e il calendario è davvero consistente: la qualità delle giocate si è notevolmente abbassata e si è visto dal primo tempo che lo sviluppo della manovra non era stato analogo a quello visto contro l’Atalanta. Così il Biscione ha prediletto una gestione razionale, ma non è bastata a contenere lo sforzo prorompente della squadra di Conceicao.