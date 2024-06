Inter, conferme e qualche ritocco per vincere ancora

Oaktree, fondo statunitense che ha assunto la proprietà dell’Inter, vuole proseguire all’insegna della continuità: “A tutti i tifosi Nerazzurri, oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo nella partnership tra Inter e Oaktree. Mentre assumiamo la proprietà del Club, vogliamo ribadire il nostro impegno per la prosperità e il successo della Società”.

Dopo l’incontro con Inzaghi e la dirigenza, ecco che Marotta è stato nominato presidente. Le prime mosse sono state convincenti, citando anche l’accordo raggiunto per il rinnovo di Lautaro. Il prossimo big a sedersi al tavolo sarà Barella, ma non ci sarà alcun problema. Non si può crescere oltre misura, ma non ci saranno ridimensionamenti rispetto a quanto stabilito.

Oaktree ha confermato la centralità di Inzaghi e di tutto il gruppo. Per crescere ancora e vincere in Italia e non solo. Vedremo quali saranno le prossime mosse in ottica calciomercato.