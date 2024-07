Napoli, Lukaku per Osimhen: il belga spinge per lavorare con Conte

Che Romelu Lukaku voglia tornare ad essere allenato da Antonio Conte non è un segreto di Pulcinella, giusto per rimanere in tema, con l’eventuale approdo del belga all’ombra del Vesuvio che dipende dalla cessione di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, out nell’amichevole di ieri di Dimaro contro la formazione dell’Aunane, poiché non in perfette condizioni fisiche. Ma la lettura potrebbe essere ben diversa con l’ex Lille intenzionato a lasciare Napoli per giocare la Champions League.

Nelle ultime ore, il PSG sembra aver accelerato per il bomber azzurro e nei prossimi giorni potrebbe chiudere l’operazione, versando nelle casse del club del presidente De Laurentiis una cifra vicina ai 100 milioni di euro, che si avvicina al valore della clausola rescissoria.

L’agente di Osimhen, Roberto Calenda, si è recato nella Capitale francese per intavolare la trattativa con la formazione transalpina per accordarsi sull’ingaggio. L’Arabia Saudita sembra essere tramontata del tutto e la cessione del nigeriano, sbloccherà l’arrivo di Romelu Lukaku pronto per la terza avventura in Serie A dopo Inter e Roma, con il Napoli che verserà nelle casse del Chelsea una cifra vicina ai 30 milioni di euro.