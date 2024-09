Napoli, obiettivo continuità: Conte traccia la strada

Una rimonta che dà fiducia, quella del Napoli contro il Parma. Romelu Lukaku entra e si rivela subito decisivo, dimostrando a tutti che lui quest’estate non è rimasto a guardare, ma si è allenato facendosi trovare pronto.

Il Napoli riparte dai minuti finali contro i ducali per prepararsi al rientro del campionato. La sosta nazionali sta per terminare e la disposizione dei partenopei è chiara: Conte lavora per tenere alta la tensione nel collettivo.

Quel che conta era portare a casa l’intera posta. Due vittorie filate, ora il Napoli guarda al futuro con più fiducia. Ma i passi da fare in avanti sono davvero tanti.