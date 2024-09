Rapidità nei metri finali: Juve, devi trovare la chiave dell’ imprevedibilità

Non necessariamente novità in termini tecnici o di pedine, ma la Juventus deve cambiare qualcosa nella proposizione della manovra. I bianconeri hanno ottenuto sabato il terzo pareggio consecutivo a reti bianche e s’apprestano sabato prossimo a sfidare un Genoa che ha necessità assoluta di fare punti dopo la sconfitta contro il Venezia.

Contro il Napoli abbiamo visto una Juve a corrente alternata: ricerca della profondità ma non assidua, predilezione per il possesso ragionato, forse anche troppo calcolato, che non ha quasi mai creato apprensione ai movimenti posizionali della difesa di Conte. E sabato sicuramente serve aumentare il ritmo e la forza nelle giocate, per arrivare con più frequenza e incisività dalle parti della retroguardia del Grifone.