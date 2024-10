Serie A, Thuram e Retegui in testa alla classifica marcatori

L’ultimo turno di Serie A prima della sosta ha dato delle risposte importanti: due le triplette messe a segno in Atalanta–Genoa e Inter–Torino con Mateo Retegui e Marcus Thuram che si sono presi la vetta della classifica cannonieri con 7 gol.

Il rigore sbagliato da Castellanos, il momento NO dell’attacco del Milan, i tanti errori di Vlahovic e un Lautaro Martinez in crescendo, con un Dovbyk che pian piano sta iniziando a segnare, hanno fatto sì che in cima ai goleador del campionato italiano ci sia una coppia inedita.

Dopo l’infortunio occorso a Gianluca Scamacca, la dirigenza dell’Atalanta si è gettata a capofitto sul bomber della Nazionale Italiana che si è subito presentato al meglio con la nuova maglia con la doppietta all’esordio con gli orobici contro il Lecce. Stesso discorso per il figlio d’arte che nelle prime due giornate con Genoa e Atalanta ha messo a segno due doppiette di fila prima dello stop forzato di un mese senza segnare.