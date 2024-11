Lecce, Giampaolo torna in panchina: il possibile 11 dei salentini

Qualche indicazione l’ha fornita il neo tecnico del Lecce, Marco Giampaolo in conferenza stampa e, in vista del suo imminente ritorno in panchina dopo l’ultima avventura con la Sampdoria, abbiamo provato a stilare un possibile 11 della formazione giallorossa che dopo il pari per 1-1 contro l’Empoli ha deciso di esonerare Luca Gotti.

Nuova ideologia di gioco e possibili sorprese nella formazione titolare, con Rebic e Marchwinski che potrebbero essere le new entry dell’ex allenatore del Milan e con gli esterni d’attacco che giocherebbero a piede invertito.

La probabile formazione del nuovo Lecce di Giampaolo

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret/Coulibaly, Ramadani, Rafia/Marchwinski; Dorgu, Krstovic, Banda/Rebic. All. Giampaolo.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret/Coulibaly; Dorgu, Oudin/Marchwinski, Rebic/Banda; Krstovic. Allenatore: Marco Giampaolo.