Serie A, Retegui guarda tutti dall’alto. Kean e Thuram in agguato

L’ultimo turno di Serie A prima della sosta non ha dato delle risposte importanti in vetta con Mateo Retegui e Marcus Thuram che non hanno timbrato il cartellino e con il figlio d’arte scivolato al terzo posto

Continuano a faticare i vari Vlahovic e Lautaro Martinez, con un Moise Kean che sta alzando il ritmo nelle ultime gare, con l’ultima tripletta che ha permesso al classe 2000 di portarsi al secondo posto.

Dopo l’infortunio occorso a Gianluca Scamacca, la dirigenza dell’Atalanta si è gettata a capofitto sul bomber della Nazionale Italiana che si è subito presentato al meglio con la nuova maglia con la doppietta all’esordio con gli orobici contro il Lecce. Stesso discorso per il figlio d’arte che nelle prime due giornate con Genoa e Atalanta ha messo a segno due doppiette di fila prima dello stop forzato di un mese senza segnare.